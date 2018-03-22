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Полузащитник «Чертаново» отметилась точным ударом со штрафного в матче против КНДР
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Полузащитник «Чертаново» отметилась точным ударом со штрафного в матче против КНДР 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 44 минуты назад
Полузащитник женской команды «Чертаново» Полина Органова отметилась точным ударом со штрафного в заключительном матче российской сборной в Международном турнире «Кубанская весна», который прошел в минувшую среду, 21 марта.
Ежегодные соревнования в этом году проходили в период с 16 по 21 марта в Сочи. В рамках турнира Россия встретилась с футболистками из Ирана, Румынии и Северной Кореи. Все три игры завершились победой российских спортсменок.
Последний матч был решающим для сборной РФ, которая является действующим чемпионом турнира. По итогам игры, россиянкам удалось сохранить за собой это звание, обыграв северокорейскую команду со счетом 3:2. Немалую роль в победе сборной России сыграла полузащитник женской команды «Чертаново» Полина Органова. Она оформила точный гол со штрафного. Кроме того, футболистка дважды ассистировала своим товарищам — Диане Кузьминой и Веронике Куропаткиной.
Отметим, что сборная КНДР является действующим чемпионом мира. По итогам турнира Россия обошла кореянок на 3 очка.
Источник: Женский футбол Чертаново
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