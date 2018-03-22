Алексей Игонин: Дзюба заслужил приглашения в сборную России

— Достоин ли вызова в сборную Артем Дзюба , забивающий в каждом матче за «Арсенал»? — Скажу так: Дзюба заслужил приглашения на тренировочный сбор. Матчи с Бразилией и Францией носят статус контрольных, не так ли?

— Безусловно. — Так вот почему бы не вызвать на такой сбор нападающего, хорошо проявившего себя в матчах чемпионата России? Да, эти игры рассматриваются сквозь призму чемпионата мира, однако товарищеские матчи для того и придуманы, чтобы искать оптимальное сочетание игроков и пробовать различные тактические варианты. Без Кокорина Черчесову необходим альтернативный план ведения игры — и вот в этом контексте Дзюба сборной необходим. Тем более, повторюсь, он заслужил свой шанс: сам Черчесов говорил, что двери в национальную команду открыты для всех.