Игра в «Лужниках» пройдет в пятницу.
— Мое мнение, у нашей сборной есть шансы, даже не смотря на то, что наши защитники поломались. Все-таки матч неофициальный, товарищеский, и бразильцы играют в не привычных для них погодных условиях. Климат у нас другой — может быть, наша погода нам поможет. Надеюсь, что наша сборная покажет все, на что способна, сыграет на сто процентов, и это поможет добиться положительного результата в матче с топ-сборной, которой в этой игре не нужно будет ничего, и она не будет сильно напрягаться. Хочется увидеть от наших игроков самоотдачу, хорошую игру и хороший результат, — сказал Булыкин.