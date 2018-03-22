Глушаков: матч Россия — Бразилия обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Бразилии. «Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра. Но матч всё равно обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018. Приходите», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Встреча между сборными России и Бразилии состоится завтра, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Билеты на матч Россия — Бразилия можно приобрести на «Чемпионате».