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Глушаков: матч Россия — Бразилия обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018
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Глушаков: матч Россия — Бразилия обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Бразилии. «Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра. Но матч всё равно обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018. Приходите», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Встреча между сборными России и Бразилии состоится завтра, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Билеты на матч Россия — Бразилия можно приобрести на «Чемпионате».
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 Ещё 2 источника 
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