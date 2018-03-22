Сборная Армении по футболу начала готовиться к Лиге наций УЕФА

Сборная Армении по футболу готовится к играм Лиги наций УЕФА. В ближайшие дни футболисты из Еревана сыграют два товарищеских матча.

На своем поле они будут принимать гостей из Эстонии и Литвы. Затем команда начнет цикл подготовки к играм нового турнира — Лига наций УЕФА. Групповой этап пройдет осенью. Победители получат путевки на финальную стадию Евро-2020.

«Настрой на товарищеские матчи хороший, в составе и игре будут тактические изменения, но это не должно сказаться на желании выиграть. Постараемся обрадовать болельщиков. Этот турнир должен стать хорошим опытом для нас», — поделился капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян

В Лиге наций соперниками сборной Армении будут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM