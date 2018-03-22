Сборная Армении по футболу начала готовиться к Лиге наций УЕФА 

Сборная Армении по футболу готовится к играм Лиги наций УЕФА. В ближайшие дни футболисты из Еревана сыграют два товарищеских матча.
На своем поле они будут принимать гостей из Эстонии и Литвы. Затем команда начнет цикл подготовки к играм нового турнира — Лига наций УЕФА. Групповой этап пройдет осенью. Победители получат путевки на финальную стадию Евро-2020.
«Настрой на товарищеские матчи хороший, в составе и игре будут тактические изменения, но это не должно сказаться на желании выиграть. Постараемся обрадовать болельщиков. Этот турнир должен стать хорошим опытом для нас», — поделился капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.
В Лиге наций соперниками сборной Армении будут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара.
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