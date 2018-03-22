Ещё
Кроос: «Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки „Реала“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроос: «Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки „Реала“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Реала" Тони Кроос восхищен тем, что многие его партнеры по команде вызываются в сборную Испании.
"Последние сезоны «Реала» доказывают, что за нас не играли плохие футболисты. Поэтому я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки «Реала». Я рад за Рамоса и остальных. Но я не могу пожелать им удачи в завтрашнем матче с Германией или на Чемпионате Мира. Думаю, Испания является одним из фаворитов турнира", — цитирует Крооса Marca.
Напомним, что в сборную Испании на матч с Германией, который состоится 27 марта, из «Реала» были вызваны: Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио и Лукас Васкес.
Soccer News: последние новости
Кечинов сделал смелый прогноз на исход матча сборных России и Бразилии Тите: "На выигрыш Чемпионата Мира будут претендовать шесть команд" Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение