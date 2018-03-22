Кроос: «Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки „Реала“ 

Полузащитник "Реала" Тони Кроос восхищен тем, что многие его партнеры по команде вызываются в сборную Испании.
"Последние сезоны «Реала» доказывают, что за нас не играли плохие футболисты. Поэтому я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки «Реала». Я рад за Рамоса и остальных. Но я не могу пожелать им удачи в завтрашнем матче с Германией или на Чемпионате Мира. Думаю, Испания является одним из фаворитов турнира", — цитирует Крооса Marca.
Напомним, что в сборную Испании на матч с Германией, который состоится 27 марта, из «Реала» были вызваны: Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио и Лукас Васкес.