Кроос: «Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки „Реала“

Полузащитник "Реала" Тони Кроос восхищен тем, что многие его партнеры по команде вызываются в сборную Испании.

"Последние сезоны «Реала» доказывают, что за нас не играли плохие футболисты. Поэтому я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки «Реала». Я рад за Рамоса и остальных. Но я не могу пожелать им удачи в завтрашнем матче с Германией или на Чемпионате Мира. Думаю, Испания является одним из фаворитов турнира", — цитирует Крооса Marca.