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Дубль Роналду в добавленное время принес Португалии победу над Египтом
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Дубль Роналду в добавленное время принес Португалии победу над Египтом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Португалии вырвала победу в товарищеском матче с командой Египта, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в швейцарском Цюрихе, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, забивший оба мяча в добавленное ко второму тайму время. У египтян отличился Мохамед Салах.
В групповом этапе чемпионата мира 2018 года сборная Египта будет бороться за выход из группы с командой России.
Футбол. Товарищеский матч Португалия — Египет — 2:1 Голы: 0:1— Мохамед Салах, 56; 1:1 — Роналду, 90+2; 2:1 — Роналду, 90+4
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