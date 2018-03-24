Дубль Роналду в добавленное время принес Португалии победу над Египтом

Сборная Португалии вырвала победу в товарищеском матче с командой Египта, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в швейцарском Цюрихе, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду , забивший оба мяча в добавленное ко второму тайму время. У египтян отличился Мохамед Салах

В групповом этапе чемпионата мира 2018 года сборная Египта будет бороться за выход из группы с командой России.

Футбол. Товарищеский матч Португалия — Египет — 2:1 Голы: 0:1— Мохамед Салах, 56; 1:1 — Роналду, 90+2; 2:1 — Роналду, 90+4