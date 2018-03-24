Роналду вышел на третье место в списке бомбардиров всех сборных в истории

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду накануне сделал дубль в товарищеском матче с Египтом, принеся тем самым своей команде победу со счётом 2:1. Оба мяча 33-летний футболист забил в компенсированное время.

В активе Роналду теперь 81 гол за сборную Португалии в 148 матчах. Таким образом, он на один гол опередил японца Кунисигэ Камамото и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров всех сборных в истории футбола.