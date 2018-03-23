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Азербайджан — Беларусь: прогноз на матч в Баку
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Азербайджан — Беларусь: прогноз на матч в Баку 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из пятничных товарищеских матчей сразятся сборные Азербайджана и Беларуси. Команды Гурбана Гурбанова и Игоря Криушенко не сыграют на чемпионате мира, но все равно стараются улучшаться, смотря в будущее. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок в Баку.
Азербайджан
Сборная Азербайджана представляет собой достаточно скромную команду, поэтому её непопадание на чемпионат мира является нормой. В отборочной группе «страна огней» заняла предпоследнее место, сумев опередить лишь Сан-Марино. Самым ярким моментом отбора для азербайджанцев была гостевая нулевая ничья с Чехией. В ноябре сборную Азербайджана принял тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов. При нём сборная уже сыграла один товарищеский матч в Марбелье против Молдовы (0:0). Теперь Гурбанов готовится к первому поединку во главе национальной командой в Баку.
Беларусь
Сборная Беларуси ударно начала отборочный цикл к чемпионату мира, сыграв вничью со сборной Франции (0:0). Но этот результат не имел особенного эффекта, и дальнейшую часть квалификации «белые крылья» провалили. В итоге они заняли последнее место в группе, пропустив вперёд не только Болгарию, но и скромный Люксембург. Отбор белорусы начинали с Александром Хацкевичем на тренерском мостике, а завершали уже с Игорем Криушенко. Именно этот специалист будет двигать сборную Беларуси к прогрессу.
Статистика личных встреч
Азербайджан — Беларусь: +1=1-0. Разница мячей: 3-2.
Сборные Азербайджана и Беларуси провели между собой два товарищеских матча. В 1996-м году команды разошлись миром (2:2), а через пять лет «страна огней» одержала победу (1:0).
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Котировки букмекеров подтверждают, что сборные Азербайджана и Беларуси имеют примерно равные шансы на успех в пятницу. Как нам кажется, игра получится упорной и её судьбу может решить лишь один результативный удар. Наша ставка: «Тотал меньше 2» с коэффициентом 1.99.
Алексей Антоненко
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