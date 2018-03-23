Рамос намерен стать рекордсменом по числу матчей за сборную Испании 

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он хочет обогнать Икера Касильяса по числу матчей за сборную Испании.
"Нет ничего прекраснее, чем играть за свою страну. Я хочу стать рекордсменом по числу матчей за сборную Испании. Я готов играть за сборную, пока меня в нее приглашают. Времена в сборной меняются. Сейчас в ней больше игроков «Реала», чем «Барселоны», хотя ранее было наоборот. Мне нравится, что в сборную также вызываются игроки «Валенсии» и «Вильярреала», — приводит слова Рамоса Goal.com.
В данный момент 32-летний Рамос провел за сборную Испании 149 матчей. Рекордсмен по этому показателю Касильяс сыграл 167 матчей.