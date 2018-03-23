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Рамос намерен стать рекордсменом по числу матчей за сборную Испании
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Рамос намерен стать рекордсменом по числу матчей за сборную Испании 

Soccer News 25 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он хочет обогнать Икера Касильяса по числу матчей за сборную Испании.
"Нет ничего прекраснее, чем играть за свою страну. Я хочу стать рекордсменом по числу матчей за сборную Испании. Я готов играть за сборную, пока меня в нее приглашают. Времена в сборной меняются. Сейчас в ней больше игроков «Реала», чем «Барселоны», хотя ранее было наоборот. Мне нравится, что в сборную также вызываются игроки «Валенсии» и «Вильярреала», — приводит слова Рамоса Goal.com.
В данный момент 32-летний Рамос провел за сборную Испании 149 матчей. Рекордсмен по этому показателю Касильяс сыграл 167 матчей.
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