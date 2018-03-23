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В РФПЛ задумались над идеей расширения лиги до 18 команд
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В РФПЛ задумались над идеей расширения лиги до 18 команд 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин заявил, что руководство лиги обсуждало идею увеличения количества участников турнира до 18 команд. Слова функционера приводит "Советский спорт".
"Есть такая идея, а есть идея проводить кубковые матчи в два раунда, но у нас для этого просто нет свободных дней. Вот есть те, кто говорит, что раньше чемпионат начинался в апреле, но они забывают, что раньше было меньше матчей еврокубков", — сказал Пышкин.
На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд.
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