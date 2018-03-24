Защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018 

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Адам Ларссон сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в Дании. Канадский журналист и радиокомментатор Боб Стауффер, освещающий матчи «Эдмонтона», сообщил, что главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг приезжал в Оттаву, где «нефтяники» проводили гостевой матч, чтобы встретиться с Ларссоном.
«Эдмонтон» потерял шансы на попадание в плей-офф. Ранее стало известно, что на мировое первенство собирается приехать капитан команды Коннор Макдэвид. Он играет за сборную Канады.