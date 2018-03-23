Ещё
Булыкин не считает потерю Неймара проблемой для сборной Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Булыкин не считает потерю Неймара проблемой для сборной Бразилии 

Газета.Ru 43 минуты назад
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что потеря Неймара не станет для сборной Бразилии проблемой в ближайших товарищеских матчах с командами России и Германии. Слова спортсмена приводит Rusfootball.info.
"Понятно, что Неймар большой человек для сборной Бразилии, для футбола в целом, его знают во всем мире. Многие пристально следят за его игрой.
Но в Бразилии немало футболистов экстра-класса, и они найдут, кем его заменить. От этого наш соперник менее грозным не станет", — сказал Булыкин.
Он отметил, что команда Бразилии предстанет во всей красе уже на чемпионате мира с Неймаром в составе.
Ранее Булыкин оценил шансы сборной России в матче против Бразилии.
Газета.Ru: последние новости
Игнатьев: сборная России проиграет команде Бразилии Игрок "Челси" и сборной Бразилии высоко оценил уровень российских футболистов Тарасова назвала программу Коляды на ЧМ «девичьей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение