Булыкин не считает потерю Неймара проблемой для сборной Бразилии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что потеря Неймара не станет для сборной Бразилии проблемой в ближайших товарищеских матчах с командами России и Германии. Слова спортсмена приводит Rusfootball.info.

"Понятно, что Неймар большой человек для сборной Бразилии, для футбола в целом, его знают во всем мире. Многие пристально следят за его игрой.

Но в Бразилии немало футболистов экстра-класса, и они найдут, кем его заменить. От этого наш соперник менее грозным не станет", — сказал Булыкин.

Он отметил, что команда Бразилии предстанет во всей красе уже на чемпионате мира с Неймаром в составе.

Ранее Булыкин оценил шансы сборной России в матче против Бразилии.