Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась на 26-е месте в рейтинге ФИФА, который был опубликован сегодня на официальном сайте организации. Лидирует по-прежнему команда США. Рейтинг женских сборных ФИФА выглядит следующим образом:

1 (1). США — 2115 очков 2 (3). Англия — 2042 3 (2). Германия — 2033 4 (5). Канада — 2029 5 (6). Франция — 2025 6 (4). Австралия — 2018 7 (7). Нидерланды — 1972 8 (8). Бразилия — 1968 9 (10). Швеция — 1963 10 (11) Южная Корея — 1955…

26 (25) Россия — 1713.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 23 апреля.