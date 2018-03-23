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Новые столичные стадионы готовятся принять сборную Бразилии и ФК «Зеленоград»
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Новые столичные стадионы готовятся принять сборную Бразилии и ФК «Зеленоград» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Сегодня вечером в обновленных «Лужниках» сборная России по футболу сыграет контрольный матч с бразильцами. Матч национальных сборных является одним из подготовительных этапов к Чемпионату мира-2018.
А 4 апреля на стадионе «Арена Сокол», год назад торжественно открытом мэром столицы Сергеем Собяниным, пройдет матч за Суперкубок Москвы среди любительских футбольных клубов. В нем встретятся победитель третьего дивизиона 2017 года зоны «Москва» команда «Росич» и обладатель Кубка Москвы среди ЛФК 2017 года футбольный клуб «Зеленоград».
Напомним, первый розыгрыш Суперкубка был проведен 2016 году. ФК «Зеленоград» является его обладателем и в этом году будет его защищать.
Матч приурочен к началу нового сезона любительских футбольных клубов — через неделю после Суперкубка будут сыграны встречи стартового тура в третьем дивизионе первенства России.
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