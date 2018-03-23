«Фонбет»: игроки массово берут победу Бразилии над Россией

23 марта на стадионе «Лужники» сборная России в рамках контрольного матча сыграет с командой Бразилии. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча сборную Бразилии. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.60, на победу России — с коэффициентом 5.80, на ничью — с коэффициентом 3.85. Большинство клиентов «Фонбет» согласно с прогнозом букмекеров: 85% игроков поставили на победу Бразилии, 9% — на победу России, 6% — на ничью.

Сборная России не участвовала в отборе главного турнира четырехлетия на правах страны-хозяйки ЧМ-2018. В 2017 году наша команда провела восемь товарищеских встреч с национальными командами других стран: в двух победила, в четырех сыграла вничью и в двух проиграла.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе Южной Америки. В 2017 году пентакампеоны сыграли в шести матчах отборочного турнира, записав на свой счет четыре победы и две ничьи. Кроме того, в 2017 году бразильцы провели пять товарищеских матчей и проиграли лишь в одном из них. Это поражение стало для них вторым за последние два года.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

По мнению букмекеров «Фонбет», в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.00. Большинство игроков, наоборот, уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 92% клиентов «Фонбет», на тотал меньше 2,5 — всего 8%.

За восемь товарищеских встреч 2017 года сборная России забила 13 мячей — в среднем 1,6 за матч. В двух последних очных встречах сборных России и Бразилии проходила ставка на тотал меньше 2,5.

В пяти товарищеских матчах, проведенных в 2017 году, команда Бразилии забивала Колумбии, Австралии и Японии. Пентакампеоны не смогли поразить ворота соперника лишь в матчах с Аргентиной и Англией. Бразильцы забивали нашей сборной по одному голу в двух последних очных встречах.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Бразилии — ее выбрали 64% клиентов «Фонбет». 13% игроков поставили на тотал больше 2,5 гола, 9% — на победу бразильцев с форой (-1). 8% клиентов предпочли тотал больше 1,5 гола, 6% поставили на то, что бразильцы не проиграют.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на победу сборной Бразилии с коэффициентом 1.60. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч России и Бразилии ставят 515 рублей.

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