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Виллиан: «Погода в Москве не станет проблемой для сборной Бразилии»
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Виллиан: «Погода в Москве не станет проблемой для сборной Бразилии» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан заявил, что холодная погода в Москве не станет для бразильских футболистов проблемой в контрольном матче с национальной командой России. Игра состоится 23 марта на стадионе «Лужники», начало — в 19:00 мск.
«Да, мы привыкли к более теплой погоде, а сейчас в Москве еще много снега, но игроки обеих сборных будут в равных условиях, поэтому это не станет для нас проблемой. Играть на чемпионате мира — мечта всей моей жизни, мы все преданы команде, но решать, кто будет играть в пятницу и на турнире, будет только главный тренер сборной Тите», — цитирует Виллиана.
В 2013 году Виллиан играл в чемпионате России в составе «Анжи». В общей сложности он сыграл в 17 матчах махачкалинской команды, в которых забил один гол и сделал шесть голевых передач.
В активе 29-летнего футболиста 8 голов в 53 матчах за сборную Бразилии.
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