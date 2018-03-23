Виллиан: «Погода в Москве не станет проблемой для сборной Бразилии»

Полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан заявил, что холодная погода в Москве не станет для бразильских футболистов проблемой в контрольном матче с национальной командой России. Игра состоится 23 марта на стадионе «Лужники», начало — в 19:00 мск.

«Да, мы привыкли к более теплой погоде, а сейчас в Москве еще много снега, но игроки обеих сборных будут в равных условиях, поэтому это не станет для нас проблемой. Играть на чемпионате мира — мечта всей моей жизни, мы все преданы команде, но решать, кто будет играть в пятницу и на турнире, будет только главный тренер сборной Тите», — цитирует Виллиана.

В 2013 году Виллиан играл в чемпионате России в составе «Анжи». В общей сложности он сыграл в 17 матчах махачкалинской команды, в которых забил один гол и сделал шесть голевых передач.

В активе 29-летнего футболиста 8 голов в 53 матчах за сборную Бразилии.