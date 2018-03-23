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Роберто Карлос: Сборная Бразилии — это не только Неймар, а настоящая команда
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Роберто Карлос: Сборная Бразилии — это не только Неймар, а настоящая команда 

Советский спорт 1 час назад
Чемпион мира 2002 года Роберто Карлос назвал сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира в России.
«Бразилия — фаворит, — приводит Goal.com слова 44-летнего Роберто Карлоса. — Я бразилец. Конечно, я хочу, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира.
Я вижу, как играет команда. И я не знаю, какая еще команда может играть так же. Состав сборной Бразилии — это настоящая команда. Это не только Неймар. Это действительно сильная команда. Кроме того, у нее великолепный тренер».
Напомним, в пятницу сборная Бразилии проведет товарищеский матч с Россией. Игра пройдет в «Лужниках». Начало — 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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 Ещё 2 источника 
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