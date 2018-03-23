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Роберто Карлос считает Бразилию фаворитом ЧМ-2018
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Роберто Карлос считает Бразилию фаворитом ЧМ-2018 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, какую из национальных команд, которые примут участие в чемпионате мира–2018, считает фаворитом турнира.
«Бразилия — фаворит. Я бразилец и, конечно же, хочу, чтобы они выиграли. Вижу, как команда играет, и, на мой взгляд, ни одна из сборных не играет так же. К тому же у Бразилии хороший коллектив, играет не только Неймар. Также у команды отличный тренер», — цитирует Карлоса Goal в своём «твиттере».
На групповом этапе чемпионата мира–2018 Бразилии предстоит сыграть с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.
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