Роберто Карлос считает Бразилию фаворитом ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, какую из национальных команд, которые примут участие в чемпионате мира–2018, считает фаворитом турнира.

«Бразилия — фаворит. Я бразилец и, конечно же, хочу, чтобы они выиграли. Вижу, как команда играет, и, на мой взгляд, ни одна из сборных не играет так же. К тому же у Бразилии хороший коллектив, играет не только Неймар. Также у команды отличный тренер», — цитирует Карлоса Goal в своём «твиттере».

На групповом этапе чемпионата мира–2018 Бразилии предстоит сыграть с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.