Македония U21 — Россия U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 23 марта, в Скопье на стадионе «ФФМ Тренировочный центр» пройдёт матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу U21 Македония — Россия. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Македония U21 — Россия U21.

Рассудит матч румынская бригада арбитров во главе с Хорациу Фесником.

Это шестой матч для команды Евгения Бушманова в нынешнем отборочном цикле чемпионата Европы U21. В предыдущих пяти официальных встречах молодёжная сборная России дома сыграла вничью с Арменией (0:0), разгромила Гибралтар (3:0), одержала победу над Австрией (1:0), в гостях уступила лидеру группы Сербии (2:3) и обыграла на выезде Армению (2:1).

На данный момент молодёжная сборная России занимает вторую строчку с 10 очками в группе 7 отборочного турнира ЧЕ-2019, Македония находится на шестом месте (три очка).