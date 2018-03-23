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Чумовой гол Кавани «ножницами» в матче с Чехией. Видео
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Чумовой гол Кавани «ножницами» в матче с Чехией. Видео 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани на 38-й минуте товарищеского матча против Чехии упрочил лидерство своей команды — счет стал 2:0. Форвард воспользовался скидкой в исполнении Луиса Суареса и в касание пробил через себя под перекладину. Вратарь европейской команды Иржи Павленка не смог справиться с этим ударом.
Напомним, Уругвай — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Игра команды Станислава Черчесова с южноамериканцами состоится 25 июня в Самаре.
Cavani🔥😱pic.twitter.com/kiagz0EWCn
— MisterCalvoChip (@MisterCalvoChip) 23 марта 2018 г.
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