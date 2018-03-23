Чумовой гол Кавани «ножницами» в матче с Чехией. Видео 

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Де Хеа - об уходе Ибрагимовича: "Иногда богам нужны новые вызовы"

Дед английского хавбека выиграет 19 500 евро, если его внук сыграет за сборную

Игорь Лебедев: "Премьер лигу не просто можно, а нужно сокращать"