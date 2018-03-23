Руд Гуллит: Не думаю, что Англия сможет выиграть чемпионат мира-2018 

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Англии. Напомним, что голландцы не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира. Англичане на групповом этапе турнира в России сыграют с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
«Я не думаю, что Англия сможет выиграть чемпионат мира-2018. Футболисты будут уставшими после жесткого сезона в английском чемпионате. У них будет шанс на чемпионате мира в Катаре, потому что он пройдет в ноябре. Тогда английские футболисты будут в лучшей форме.
После долгого тяжелого сезона сложно психологически и физически зарядиться на чемпионат мира. Поэтому с 1990-х годов мы не видели ни одной звезды, которая феерила бы на мундиале. Никто, даже Роналду и Месси, не находится в лучшей форме на чемпионате мира. Даже если сильно хочешь головой, тело скажет, что ему нужно немного отдохнуть», — приводит слова Гуллита Reuters.