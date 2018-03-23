Гаджиев: матч с бразильцами поможет российским футболистам хорошо подготовиться к ЧМ

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Товарищеские матчи со сборными Бразилии и Франции помогут российской команде более качественно подготовиться к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС выразил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев

В пятницу российская команда на московском стадионе «Лужники» сыграет со сборной Бразилии, а 27 марта проведет встречу с французами в Санкт-Петербурге. «Хорошо, что удалось подобрать таких сильных соперников. Это даст возможность более качественно подготовиться к чемпионату мира», — считает Гаджиев.

По мнению заслуженного тренер России, ключевым фактором в матче с бразильской командой будет игра россиян в обороне. «Жаль, что травмированные защитники (Виктор) Васин и (Георгий) Джикия не смогут помочь сборной и что братья (Алексей и Василий) Березуцкие отказываются от выступлений за сборную — это очень большие проблемы. Если бы хотя бы один из братьев согласился играть, российская оборона выглядела бы более надежной. Очень важно, чтобы влившиеся игроки сыграли на уровне, потому что если противостоять сборной Бразилии без надежной игры в обороне, то это может обернуться большими огорчениями для нас — думаю, бразильцы будут больше контролировать мяч, а нашим ребятам надо максимально внимательно сыграть в позиционной защите и убегать в контратаки», — подчеркнул Гаджиев.

"Нужно понимать, что потенциал игроков сборной Бразилии выше нашего, но имена далеко не всегда играют решающую роль. Есть много примеров, когда засчет хорошей физической готовности, командных действий и сумасшедшего настроя на матч команды добивались побед в играх с потенциально более классным соперником. Этого мы и ждем от сборной России", — продолжил эксперт.

В своем последнем товарищеском матче 14 ноября в Санкт— Петербурге российская команда сыграла с испанцами 3:3. «Сборная России очень качественно действовала в матче с испанцами, поэтому, думаю, что тренерский штаб будет ориентироваться на те взаимодействия, которые наша команда показала в игре против сборной Испании. Испанцы и бразильцы где-то похожи, у обеих команд есть много игроков, хорошо работающих с мячом, стиль действий примерно схожий. Потенциал этих команд равен, обе сборные с претензиями на достижение максимального результата на чемпионате мира», — подытожил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.