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Руслан Нигматуллин: Если Россия сыграет с бразильцами вничью, то это будет неплохо
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Руслан Нигматуллин: Если Россия сыграет с бразильцами вничью, то это будет неплохо 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
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«Во-первых, мне, как и всем, интересно с каждым новом матчем посмотреть состояние сборной России, увидеть куда она движется и насколько готова к чемпионату мира. Отрадно, что именно такие соперники выбраны на товарищеские матчи ─ Бразилия и Франция ─ это команды, составленные из игроков мировой величины в каждой линии. Сравнить себя на их фоне сборной России будет полезно», — приводит слова Нигматуллин «Спорт день за днем».
«Бразильцы приехали в Россию получать удовольствие от футбола. Они будут много атаковать, но позволят и нашим делать результативные выпады. Думаю, обе команды забьют. Смогут ли наши добиться положительного результата? Если мы сыграем вничью, то это будет неплохо. Но это будет очень сложно. Потенциально бразильцы выглядят мощнее», — добавил бывший вратарь.
Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.
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