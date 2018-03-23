Сборная России по футболу получит €1 млн за участие в Лиге наций

ТАСС , 23 марта. Сборная России по футболу получит по меньшей мере один миллион евро в качестве призовых за участие в Лиге наций. Об этом сообщает пресс— служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Суммарный призовой фонд турнира составит €76,25 млн Сборные, выступающие в дивизионе А, получат за участие по €1,5 млн, в дивизионе В — по миллиону, в дивизионе С — €750 тысяч, в дивизионе D — по €500 тысяч. Аналогичную сумму в каждой лиге получит команда, победившая в своей группе.

Также за победу в Лиге наций команда сможет дополнительно заработать €4,5 млн За второе место предусмотрена выплата €3,5 млн, за третье место — €2,5 млн, за четвертое — €1,5 млн Таким образом, победитель Лиги наций сможет заработать €7,5 млн 55 национальных команд в Лиге наций распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА . Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В, который является вторым по силе дивизионом турнира, вместе с командами Турции и Швеции.

Решение о старте осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе УЕФА в 2014 году. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Путевку на турнир получит одна команда в каждом из четырех дивизионов.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года, сборные дивизионов A и B проведут по четыре игры, команды дивизионов C и D — по шесть. Победители групп дивизионов B, C и D заменят худшие команды групп дивизионов A, B и С. В дивизионе A победители групп выйдут в «Финал четырех», победитель турнира определится в июне 2019 года.