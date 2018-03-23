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Экс-тренер «Локомотива» Рахимов оценил шансы сборной России по футболу на ЧМ-2018
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Экс-тренер «Локомотива» Рахимов оценил шансы сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов оценил шансы сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года с учётом травмированных игроков. «Если говорить о чемпионате мира, даже при таких потерях, я думаю, шансы у нас очень хорошие, чтобы выйти из группы. И начинаем мы первый матч с Саудовской Аравией, это не самый сильный соперник, она аутсайдер, я думаю, что всё в наших руках. Это чемпионат мира, все равно ни с кем легко не будет», — приводит слова Рахимова Sport24.
Он также отметил, что тренерскому штабу следовало бы определиться с составом российской команды на ЧМ-2018 по итогам контрольных матчей со сборными Бразилии и Франции.
Ранее глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович рассказал о количестве билетов, проданных на контрольный матч между сборными России и Бразилии.
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