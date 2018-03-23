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Читатели «Советского спорта» считают, что Бразилия победит Россию с разницей в два мяча
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Читатели «Советского спорта» считают, что Бразилия победит Россию с разницей в два мяча 

Советский спорт 2 часа назад
По мнению большинства читателей, товарищеский матч Россия — Бразилия завершится победой бразильцев с разницей в два мяча (38,8% голосов). 21,6% голосующих считают, что Бразилия обыграет Россию с разгромом. На третьем месте по количеству голосов победа бразильцев с разницей в один мяч — 16,1%.
Контрольный матч между Россией и Бразилией состоится сегодня, 23 марта, в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени.
Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?
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