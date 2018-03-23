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Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Чехии в товарищеском матче
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Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Чехии в товарищеском матче 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 марта. Сборная Уругвая по футболу одержала победу со счетом 2:0 над сборной Чехии в товарищеском матче, который прошел в рамках полуфинала турнира Кубок Китая. Встреча прошла в китайском городе Наньнин.
На 10-й минуте счет в матче ударом с пенальти открыл Луис Суарес. На 27-й минуте преимущество уругвайцев удвоил Эдинсон Кавани.
Уругвайцы вышли в финал, где сыграют с командой Уэльса. Валлийцы в другом полуфинале обыграли китайцев со счетом 6:0. Финал пройдет 26 марта.
Сборная Уругвая на чемпионате мира 2018 года попала в группу А вместе со сборными России, Египта и Саудовской Аравии. Встреча уругвайцев и россиян состоится 25 июня на стадионе «Самара-Арена».
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