Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Чехии в товарищеском матче

ТАСС , 23 марта. Сборная Уругвая по футболу одержала победу со счетом 2:0 над сборной Чехии в товарищеском матче, который прошел в рамках полуфинала турнира Кубок Китая. Встреча прошла в китайском городе Наньнин.

На 10-й минуте счет в матче ударом с пенальти открыл Луис Суарес . На 27-й минуте преимущество уругвайцев удвоил Эдинсон Кавани.

Уругвайцы вышли в финал, где сыграют с командой Уэльса. Валлийцы в другом полуфинале обыграли китайцев со счетом 6:0. Финал пройдет 26 марта.

Сборная Уругвая на чемпионате мира 2018 года попала в группу А вместе со сборными России, Египта и Саудовской Аравии. Встреча уругвайцев и россиян состоится 25 июня на стадионе «Самара-Арена».