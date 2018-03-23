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Подавать мячи в финале ЧМ-2018 будут футболисты псковской команды «Стрела»
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Подавать мячи в финале ЧМ-2018 будут футболисты псковской команды «Стрела» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 2 часа назад
Псковская команда «Стрела», ставшая победителем всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч»-2017 в старшей группе (14-15 лет), получила право подавать мячи в финальном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе титульного партнера соревнований компании Coca-Cola,
"Ребята посетят товарищеский матч Россия — Бразилия и смогут прочувствовать атмосферу «Стадиона Лужники», на поле которого им предстоит выйти в главном матче Чемпионата мира", — отметили в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что количество участников турнира «Кожаный мяч» этого года превысило 1 млн игроков. Победители региональных турниров в городах-организаторах Чемпионата мира будут подавать мячи на играх в своих регионах.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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