Болельщики сборных России и Франции проведут товарищеский матч 27 марта

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборных России и Франции по футболу проведут товарищеский матч перед игрой основных команд 27 марта в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов

Матч сборных России и Франции пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 мск. Болельщики сыграют в этот же день в 14:00 мск на «Метрополис-Арене». Организаторами встречи выступает клуб болельщиков сборной России.

"Встреча пройдет накануне и в поддержку контрольного матча национальных сборных России и Франции в рамках уникальной общественной кампании «Город готов!», которая реализуется клубом болельщиков российской сборной Russia Unites при поддержке правительства Санкт-Петербурга . Цель общественной кампании «Город готов!» — создать условия и возможности для вовлечения горожан, организаций, предприятий Санкт-Петербурга в подготовку города к чемпионату мира по футболу — 2018. Обеспечить сопричастность россиян с турниру", — сказал Латыпов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.