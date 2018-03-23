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Экс-тренер «Локомотива» оценил шансы сборной России по футболу на ЧМ-2018
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Экс-тренер «Локомотива» оценил шансы сборной России по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением относительно выступления сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Его слова приводит Sport24.
"Если говорить о чемпионате мира, даже при таких потерях, я думаю, шансы выйти из группы у нас очень хорошие. И начинаем мы матчем с Саудовской Аравией.
Это не самый сильный соперник, она аутсайдер, я думаю, что все в наших руках. Это чемпионат мира, все равно ни с кем легко не будет", — заявил Рахимов.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал контрольный матч сборной России с командой Бразилии, который состоится 23 марта на стадионе «Лужники».
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