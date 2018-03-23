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Дубль Митришева принёс «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Ростовом»
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Дубль Митришева принёс «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Ростовом» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
В перерыве РФПЛ, связанным с матчами национальных сборных, «Ростов» и «Ахмат» провели товарищеский матч. Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой грозненцев со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил Магомед Митришев, который отличился на 20-й и 84-й минутах соответственно. В составе «Ростова» впервые за полгода сыграл Артур Юсупов, который восстановился после тяжелой травмы.
Товарищеский матч
«Ростов» — «Ахмат» — 0:2 (0:1)
Голы: Митришев, 20 — 0:1; Митришев, 84 — 0:1.
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