Слуцкий: сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в перерыве товарищеского матча национальной команды со сборной Бразилии поделился впечатлениями от первого тайма. Напомним, на этой встрече Слуцкий работает в качестве комментатора.

«Понятно, что трудно превзойти бразильцев во владении мячом или игровых компонентах, но мы смотримся сверхдостойно — были контратакующие действия, удары. Если бы хватило точности, мы бы не видели 0:0, а счёт был бы открыт.

Во второй тайме нужно повысить качество завершающего удара и всё-таки немного действовать смелее. Начали серьёзно атаковать после 20-й минуты. Думаю, сейчас ребята поняли, что пятикратные чемпионы пятикратными чемпионами, но мы тоже не лыком шиты. Думаю, будут играть смелее уже с первых минут второго тайма», — сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».