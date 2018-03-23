Аргентина — Италия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 23 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Италии. Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. На счету итальянцев шесть побед, аргентинцы выигрывали три раза. Ещё пять встреч завершились ничейным результатом. Последнее очное противостояние команд датировано 14 августа 2013 года. Тогда в товарищеском матче аргентинцы выиграли со счётом 2:1.

Игроки сборной Италии выйдут на товарищеский матч с Аргентиной в майках, посвящённых Давиде Астори . Таким образом, игроки почтут память 31-летнего игрока «Фиорентины», который скончался в ночь на 5 марта.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли дал понять, что не видит в заявке на ЧМ-2018 нападающего «Интера» Мауро Икарди и форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. В заявку на товарищеский матч со сборной Аргентины эти игроки также не попали.

В рейтинге ФИФА Аргентина занимает четвёртое место, Италия находится на 14 позиции.