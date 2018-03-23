Репетиция мундиаля: Россия уступила победу Бразилии

В Москве прошел товарищеский матч Россия-Бразилия в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу. Победа в нелегкой схватке отошла соперникам команды Станислава Черчесова . Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Трибуны были забиты до отказа. Болельщиков не напугал даже снегопад, обрушившийся на столицу. На игру продали все 80 тысяч билетов.

Напомним, команда Бразилии — самая титулованная сборная планеты, пятикратный чемпион мира.

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