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Репетиция мундиаля: Россия уступила победу Бразилии
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Репетиция мундиаля: Россия уступила победу Бразилии 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Москве прошел товарищеский матч Россия-Бразилия в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу. Победа в нелегкой схватке отошла соперникам команды Станислава Черчесова. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Трибуны были забиты до отказа. Болельщиков не напугал даже снегопад, обрушившийся на столицу. На игру продали все 80 тысяч билетов.
Напомним, команда Бразилии — самая титулованная сборная планеты, пятикратный чемпион мира.
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