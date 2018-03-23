Футболисты сборная России проиграли бразильцам в товарищеском матче 0:3

Сборная России по футболу уступила команде Бразилии со счетом 0:3 в товарищеском матче, который проходил в московских «Лужниках».

Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.

Этот матч стал вторым на «Лужниках» после реконструкции стадиона. 11 ноября сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче со счетом 0:1. Во время чемпионата мира «Лужники» примут четыре матча группового этапа, в том числе матч открытия турнира, по одной игре 1/8 финала и полуфинала и финал.