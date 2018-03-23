Ещё
Футболисты сборная России проиграли бразильцам в товарищеском матче 0:3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты сборная России проиграли бразильцам в товарищеском матче 0:3 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России по футболу уступила команде Бразилии со счетом 0:3 в товарищеском матче, который проходил в московских «Лужниках».
Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).
Как отмечает ТАСС, в матче не принимал участие бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции. Из-за тяжелых травм на сбор российской сборной не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнялся с Романом Широковым, Игорем Семшовым и Геннадием Литовченко по количеству матчей за сборную России или СССР по футболу, матч против бразильцев стал для Глушакова 57-м за национальную команду. Для защитника Юрия Жиркова игра стала 81-й за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который провел 120 игр. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч.
В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.
Этот матч стал вторым на «Лужниках» после реконструкции стадиона. 11 ноября сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче со счетом 0:1. Во время чемпионата мира «Лужники» примут четыре матча группового этапа, в том числе матч открытия турнира, по одной игре 1/8 финала и полуфинала и финал.
BFM.RU: последние новости
На выборах президента РФ проголосовала Сборная РФ по футболу Обидное серебро: Нисканен перехитрил Большунова на трассе Российский биатлонист Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию275
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ101
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение