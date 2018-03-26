Сборная Уругвая переиграла Уэльс в финале China Cup 

Сборная Уругвая, соперник России на групповом этапе ЧМ-2018, одержала победу над командой Уэльса в финале товарищеского турнира China Cup. Южноамериканская сборная переиграла соперника со счётом 1:0.
Единственный гол в начале второй половины игры забил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.
В матче за третье место на турнире сборная Чехии разгромила Китай — 4:1. В составе европейской команды голами отличились Томаш Калас, Патрик Шик, Михал Крменчик и Павел Кадерабек. Все мячи чехов были забиты во втором тайме. В первой половине игре за китайцев голом отметился Фань Сяодун.