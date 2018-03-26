Сборная Уругвая переиграла Уэльс в финале China Cup

Единственный гол в начале второй половины игры забил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Сборная Уругвая, соперник России на групповом этапе ЧМ-2018, одержала победу над командой Уэльса в финале товарищеского турнира China Cup. Южноамериканская сборная переиграла соперника со счётом 1:0.

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