Суарес — первый игрок в истории сборной Уругвая, забивший за команду 50 мячей

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес реализовал пенальти в товарищеском матче против национальной команды Чехии на 79-й минуте встречи, чем помог «небесно-голубым»

Этот гол стал 50-м для Суареса в футболке сборной. Он стал первым игроком в истории сборной, кому покорился этот рубеж. Для этого ему понадобилось провести 96 матчей. Вторым бомбардиром в истории команды является Эдинсон Кавани, который также сегодня забил в ворота чехов. У Кавани 41 гол в 99 матчах за сборную Уругвая.