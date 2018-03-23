Ещё
Гризманн: «Думаю, Бразилия является фаворитом ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гризманн: «Думаю, Бразилия является фаворитом ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворита чемпионата мира 2018 года.
«У сборной Бразилии очень сильная команда с отличными игроками. Они легко преодолели квалификацию, выиграли почти все игры. Надеюсь, Неймар успеет восстановиться и сыграет на чемпионате мира. Думаю, если мы встретимся на чемпионате мира, это будет четвертьфинал или полуфинал. Думаю, Бразилия является фаворитом», — цитирует Гризманна Globo Esporte.
Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе С вместе с Австралией, Перу и Данией.
SPORT24.ru: последние новости
Соперник сборной России по ЧМ-2018 Уругвай выиграл у Чехии Брат Дибалы: «Позор! Сборную Аргентины выбирают чиновники и журналисты» Молодежная сборная России победила македонцев в отборе к Евро-2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию275
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ101
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение