Гризманн: «Думаю, Бразилия является фаворитом ЧМ-2018»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворита чемпионата мира 2018 года.

«У сборной Бразилии очень сильная команда с отличными игроками. Они легко преодолели квалификацию, выиграли почти все игры. Надеюсь, Неймар успеет восстановиться и сыграет на чемпионате мира. Думаю, если мы встретимся на чемпионате мира, это будет четвертьфинал или полуфинал. Думаю, Бразилия является фаворитом», — цитирует Гризманна Globo Esporte.

Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе С вместе с Австралией, Перу и Данией.