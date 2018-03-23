Чиро Иммобиле: «У игроков сборной Италии по-прежнему остаются плохие воспоминания о невыходе на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле высказал свое мнение относительно невыхода сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2018 года. Итальянцы вышли в стыковые матчи, где по сумме двух игр уступили сборной Швеции.

«У нас по-прежнему остаются плохие воспоминания о невыходе на ЧМ. Мы чувствуем вину за то, что все так сложилось.

Думаю, как только начнется ЧМ-2018, наша обида станет еще сильнее. Это ужасное событие для каждого из игроков сборной. У нас была возможность реабилитироваться за неудачное выступление на ЧМ-2014.

Думаю ли я о том матче против Швеции? После той игры я еще дважды играл на «Сан-Сиро», и я не мог не думать о той игре, выходя на поле. Это был шок», — приводит слова Иммобиле Football Italia.