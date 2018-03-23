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Чиро Иммобиле: «У игроков сборной Италии по-прежнему остаются плохие воспоминания о невыходе на ЧМ-2018»
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Чиро Иммобиле: «У игроков сборной Италии по-прежнему остаются плохие воспоминания о невыходе на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле высказал свое мнение относительно невыхода сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2018 года. Итальянцы вышли в стыковые матчи, где по сумме двух игр уступили сборной Швеции.
«У нас по-прежнему остаются плохие воспоминания о невыходе на ЧМ. Мы чувствуем вину за то, что все так сложилось.
Думаю, как только начнется ЧМ-2018, наша обида станет еще сильнее. Это ужасное событие для каждого из игроков сборной. У нас была возможность реабилитироваться за неудачное выступление на ЧМ-2014.
Думаю ли я о том матче против Швеции? После той игры я еще дважды играл на «Сан-Сиро», и я не мог не думать о той игре, выходя на поле. Это был шок», — приводит слова Иммобиле Football Italia.
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