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Защитник «Баварии» Мартинес: «Из сборной Испании мне никто не звонил и не объяснял, почему меня в нее не вызвали»
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Защитник «Баварии» Мартинес: «Из сборной Испании мне никто не звонил и не объяснял, почему меня в нее не вызвали» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Баварии» Хави Мартинес утверждает, что главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не объяснил ему свое решение не вызывать его на товарищеские матчи сборной. Испанская национальная команда сыграет с Германией и Аргентиной 23 и 27 марта соответственно.
Мартинес в составе сборной Испании становился чемпионом мира в 2010-м году и чемпионом Европы в 2012-м. С 2014-г года он не вызывался в сборную на официальные турниры, но участвовал в товарищеских матчах в составе сборной.
«Нет, мне ни разу не звонили и ничего не объясняли. Я знаю, что попасть в сборную страны очень тяжело — хороших игроков там достаточно. Я очень много работал, чтобы стать частью состава. И я буду продолжать работать.
Я не сдаюсь и продолжаю стараться достичь своей цели. Я буду выкладываться на 100% и, надеюсь, на меня обратят внимание. Для меня попадание в состав сборной на ЧМ-2018 — это серьезная цель. Но если я не войду в состав, то жизнь на этом не закончится. На ЧМ-2018 моя карьера не закончится», — приводит слова Мартинеса ESPN.
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