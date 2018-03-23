Защитник «Баварии» Мартинес: «Из сборной Испании мне никто не звонил и не объяснял, почему меня в нее не вызвали»

Защитник «Баварии» Хави Мартинес утверждает, что главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не объяснил ему свое решение не вызывать его на товарищеские матчи сборной. Испанская национальная команда сыграет с Германией и Аргентиной 23 и 27 марта соответственно.

Мартинес в составе сборной Испании становился чемпионом мира в 2010-м году и чемпионом Европы в 2012-м. С 2014-г года он не вызывался в сборную на официальные турниры, но участвовал в товарищеских матчах в составе сборной.

«Нет, мне ни разу не звонили и ничего не объясняли. Я знаю, что попасть в сборную страны очень тяжело — хороших игроков там достаточно. Я очень много работал, чтобы стать частью состава. И я буду продолжать работать.

Я не сдаюсь и продолжаю стараться достичь своей цели. Я буду выкладываться на 100% и, надеюсь, на меня обратят внимание. Для меня попадание в состав сборной на ЧМ-2018 — это серьезная цель. Но если я не войду в состав, то жизнь на этом не закончится. На ЧМ-2018 моя карьера не закончится», — приводит слова Мартинеса ESPN.