Тите: «На золото ЧМ-2018 будут претендовать шесть сборных» 

Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что на титул чемпиона мира 2018 года будут претендовать шесть сборных.
— Определение состава на турнир будет очень непростым, — передает слова Тите корреспондент Sport24 Артем Калинин. — Мы наблюдаем за игроками сборной, анализируем их ошибки. При определении состава мы будем учитывать все факторы. Для России очень важен предстоящий матч. Мы рады окунуться в атмосферу подготовки к большому турниру. На мой взгляд, на победу в нем будут претендовать шесть сборных.