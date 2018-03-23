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Тите: «На золото ЧМ-2018 будут претендовать шесть сборных»
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Тите: «На золото ЧМ-2018 будут претендовать шесть сборных» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Бразилии Тите отметил, что на титул чемпиона мира 2018 года будут претендовать шесть сборных.
— Определение состава на турнир будет очень непростым, — передает слова Тите корреспондент Sport24 Артем Калинин. — Мы наблюдаем за игроками сборной, анализируем их ошибки. При определении состава мы будем учитывать все факторы. Для России очень важен предстоящий матч. Мы рады окунуться в атмосферу подготовки к большому турниру. На мой взгляд, на победу в нем будут претендовать шесть сборных.
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