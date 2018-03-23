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Мостовой: «горим» 0:3, а люди на скамейке запасных сборной России улыбаются и смеются
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Мостовой: «горим» 0:3, а люди на скамейке запасных сборной России улыбаются и смеются 

RT на русском 27 минут назад
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру команды в контрольном матче с Бразилией, который завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 0:3. «Мы же не играли отборочные матчи, никакого давления не было, всё спокойно. Увидели всё во втором тайме: 0:3 „горим“, а там люди сидят на скамейке запасных улыбаются, смеются», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.
По словам Мостового, в первом тайме встречи с Бразилией сборная России тактически играла с девятью защитниками и ждала, пока соперник допустит ошибку.
«А во втором тайме мы чуть-чуть раскрылись и сразу всё вылезло наружу. Появились пустые зоны, чем воспользовались техничные бразильские футболисты. И сразу все наши плюсы по первому тайму превратились в минусы», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Бразилии в контрольном матче.
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