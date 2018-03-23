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Аркадий Дворкович: Черчесов способен подвести сборную России к ЧМ-2018 в боевой готовности
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Аркадий Дворкович: Черчесов способен подвести сборную России к ЧМ-2018 в боевой готовности 

Советский спорт 26 минут назад
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Российская команды в «Лужниках» крупно уступил сборной Бразилии — 0:3.
«Выделить могу Акинфеева. Алексей Миранчук хорошо сыграл. Кутепов в целом выглядел неплохо, но при 0:3 оборону сложно выделять. Заболотный вышел, почти все верховые мячи выиграл, а дальше — вопрос взаимопонимания, чтобы партнеры открывались под передачи.
У нас еще есть время для подготовки к чемпионату мира и на то, чтобы сыграться. Сборы будут еще и перед чемпионатом. Думаю, тренер способен подвести команду к чемпионату в боевой готовности. По крайней мере, из группы надо выходить, а там уже, понятно, будут сильные сборные. Там уже нужны не только умение и готовность, но и психологический настрой. Шансы будут. И сегодня, если бы смогли реализовать моменты, навязать борьбу можно было бы.
Ребята собой не довольны, но все понимают, что это контрольная игра. Главное — извлечь уроки. Контрольные матчи с такими соперниками у нас проходят впервые в истории. Их надо воспринимать как возможность для команды почувствовать себя и оценить свои силы. Болельщикам надо воспринимать эти игры как товарищеские матчи, необходимые для подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Дворковича Sport24.ru.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?
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