Ещё
18-летний Сейдахмет уже забивает за сборную Казахстана
Далее:
Читайте также:
Ещё

18-летний Сейдахмет уже забивает за сборную Казахстана 

Евро-футбол.Ру 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет забил дебютный гол за сборную Казахстана. Это произошло в первом тайме товарищеского матча с венграми. Сейдахмет недавно отметил 18-й день рождения.
После первого тайма Казахстан ведет со счетом 3:1.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Португалия - Египет: Роналду против Салаха Хименес получил травму в товарищеском поединке с Чехией Дмитрий Черышев: "У Дениса всё нормально"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию275
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ101
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение