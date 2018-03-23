Тите: «Акинфеев — прекрасный футболист. Великолепный уровень»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча против России (3:0) остался доволен игрой своей команды. По словам специалиста, бразильцы смогли реализовать все задуманное.

— Я очень доволен игрой, — сказал Тите. — Мы смогли реализовать все задуманное, забить голы после наигранных комбинаций. Считаю, игроки справились со своими задачами и смогли понять мои требования. При том, что мы не избежали экспериментов с позициями игроков.

— Кого из игроков сборной России вы бы взяли в свою команду? Кто вам понравился?

— Не знаю, правильно ли произношу фамилии. Головин — хороший, агрессивный игрок. Еще Смолов, Миранчук. Но у сборной России очень хорошая команда. И тренер работает здорово. Неслучайно вы сыграли вничью с Испанией. Также выделю Акинфеева — прекрасный футболист. Великолепный уровень. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Россия — Бразилия