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Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков
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Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал гостевую победу над Россией (3:0) в товарищеском матче, а также поделился мнением о работе наставника российской команды Станислава Черчесова.
«Я рад тому, как мы справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь то, что планировали. Забили голы из заданных положений. Команда хорошо оснащена технически. Она выучила урок. В целом команда справилась с задачей — это значит, что мы сделали выводы. Команда полностью готова к чемпионату мира.
Кого из сегодняшней сборной России я бы взял в сборную Бразилии? Черчесов хорошо натренировал свою сборную. С Испанией им удалось достойно сыграть — это заслуга тренера. Он смог взрастить талантливых молодых игроков. Очень агрессивный игрок Головин. У Смолова хорошая техника, он хорошо реализует моменты. Миранчук очень быстрый и хорошо играет в зоне противника. Акинфеев — прекрасный игрок, очень высокого качества», — приводит слова Тите корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Чемпионат.com: последние новости
Тренер сборной Бразилии: Головин очень силён. Мы отдельно за ним следим Виллиан: у россиян понравился 17-й номер, имени не знаю Дворкович: у сборной России были моменты, но мы их не использовали
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