Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков 

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал гостевую победу над Россией (3:0) в товарищеском матче, а также поделился мнением о работе наставника российской команды Станислава Черчесова.
«Я рад тому, как мы справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь то, что планировали. Забили голы из заданных положений. Команда хорошо оснащена технически. Она выучила урок. В целом команда справилась с задачей — это значит, что мы сделали выводы. Команда полностью готова к чемпионату мира.
Кого из сегодняшней сборной России я бы взял в сборную Бразилии? Черчесов хорошо натренировал свою сборную. С Испанией им удалось достойно сыграть — это заслуга тренера. Он смог взрастить талантливых молодых игроков. Очень агрессивный игрок Головин. У Смолова хорошая техника, он хорошо реализует моменты. Миранчук очень быстрый и хорошо играет в зоне противника. Акинфеев — прекрасный игрок, очень высокого качества», — приводит слова Тите корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.