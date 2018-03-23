Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал гостевую победу над Россией (3:0) в товарищеском матче, а также поделился мнением о работе наставника российской команды Станислава Черчесова

«Я рад тому, как мы справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь то, что планировали. Забили голы из заданных положений. Команда хорошо оснащена технически. Она выучила урок. В целом команда справилась с задачей — это значит, что мы сделали выводы. Команда полностью готова к чемпионату мира.