Заболотный: Черчесов полностью на нас не сорвался, но многое дал понять 

Нападающий сборной России Антон Заболотный после домашнего поражения от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче рассказал о реакции на результат главного тренера команды Станислава Черчесова.
«Конечно, Черчесов после матча полностью на нас не сорвался, но многое дал понять — была не наша игра и надо исправляться уже в следующем матче. Ничего другого нам и не остаётся. Что случилось в те 13 минут? Со скамейки тяжело увидеть всю картину. Тренеру виднее — работает его задумка или нет. Лучше спросите его», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.