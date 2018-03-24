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Заболотный: Черчесов полностью на нас не сорвался, но многое дал понять
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Заболотный: Черчесов полностью на нас не сорвался, но многое дал понять 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной России Антон Заболотный после домашнего поражения от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче рассказал о реакции на результат главного тренера команды Станислава Черчесова.
«Конечно, Черчесов после матча полностью на нас не сорвался, но многое дал понять — была не наша игра и надо исправляться уже в следующем матче. Ничего другого нам и не остаётся. Что случилось в те 13 минут? Со скамейки тяжело увидеть всю картину. Тренеру виднее — работает его задумка или нет. Лучше спросите его», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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