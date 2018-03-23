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Тите: «Акинфеев — вратарь топового уровня»
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Тите: «Акинфеев — вратарь топового уровня» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер сборной Бразилии по окончании матча с командой России (3:0) выделил вратаря Игоря Акинфеева
«Акинфеев — прекрасный игрок. Здорово оснащен технически. Топовый уровень», — передает слова тренера корреспондент Sport24 Антон Матвеев.
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