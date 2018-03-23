Экс-футболист сборной России рассказал о причинах провала сборной России против Бразилии

Бывший игрок сборной России Олег Веретенников поделился мнением относительно товарищеского матча сборной против команды Бразилии в эксклюзивном интервью "Газете.Ru"

"Поражение сборной России оставило неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны", — сказал специалист.

Веретенников также добавил, что никто из футболистов сборной России, кроме Игоря Акинфеева не оставил хороших впечатлений.

"В очередной раз разочаровал защитник Илья Кутепов . Но особенно меня огорчила игра хавбека Дениса Глушакова . Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Игоря Акинфеева, наверное, никто", — отметил он.