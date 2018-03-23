Экс-футболист сборной России рассказал о причинах провала сборной России против Бразилии 

Бывший игрок сборной России Олег Веретенников поделился мнением относительно товарищеского матча сборной против команды Бразилии в эксклюзивном интервью "Газете.Ru".
"Поражение сборной России оставило неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны", — сказал специалист.
Веретенников также добавил, что никто из футболистов сборной России, кроме Игоря Акинфеева не оставил хороших впечатлений.
"В очередной раз разочаровал защитник Илья Кутепов. Но особенно меня огорчила игра хавбека Дениса Глушакова. Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Игоря Акинфеева, наверное, никто", — отметил он.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал неудачный результат россиян.